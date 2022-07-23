Госдеп признал гибель двух американских наемников на Украине

Государственный департамент США подтвердил гибель двух американских наемников, которые вступили в ряды ВСУ. Об этом сообщил канал ABC со ссылкой на анонимный источник.
Смерть американских наемников зафиксировали недавно. По словам представителям внешнеполитического ведомства США, Госдепартамент контактирует с семьями погибших и оказывает им необходимую помощь.
«Из уважения к семьям в это непростое время мы воздержимся от дальнейших комментариев», — добавил собеседник.
Власти США неоднократно призывали граждан воздержаться от поездок на Украину. По информации газеты The Washington Post, два американских наемника погибли в апреле и мае этого года.