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Госдеп признал гибель двух американских наемников на Украине

Госдеп признал гибель двух американских наемников на Украине
wikipedia.org/AgnosticPreachersKid/CC BY-SA 3.0

Государственный департамент США подтвердил гибель двух американских наемников, которые вступили в ряды ВСУ. Об этом сообщил канал ABC со ссылкой на анонимный источник.

Смерть американских наемников зафиксировали недавно. По словам представителям внешнеполитического ведомства США, Госдепартамент контактирует с семьями погибших и оказывает им необходимую помощь.

«Из уважения к семьям в это непростое время мы воздержимся от дальнейших комментариев», — добавил собеседник.

Власти США неоднократно призывали граждан воздержаться от поездок на Украину. По информации газеты The Washington Post, два американских наемника погибли в апреле и мае этого года.

ВСУ госдеп наемник США
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