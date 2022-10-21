«Горят сроки»: Рогов описал план Киева, который Зеленский должен выполнить ко дню выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский требует от украинских военных показать значительные успехи на передовой до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 8 ноября, заявил в беседе с «Народными Новостями» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Понятное дело, что у Владимира Зеленского подгорают сроки. Их озвучивают даже на заседании СНБО. Все связано с выборами, звучит дата 8 ноября — это день промежуточных выборов в Конгресс США», — рассказал Рогов.
По словам специалиста, Херсон важен для Киева со стратегической точки зрения, а Запорожская АЭС играет роль с точки зрения пиара. Рогов подчеркнул, что перед ВСУ ставится задача взять этот объект, чтобы Украина могла получить политические очки.
Для подавляющего большинства всех людей на Западе правый и левый берег Днепра — это абстрактное название. А вот крупнейшая атомная станция в Европе — это хороший символ для обывателя в любой стране Запада, которые имеют отношение к поддержке преступного киевского режима. Поэтому Зеленский потребовал показать значительные успехи на этом направлении до даты выборов США», — объяснил наш собеседник.
Рогов напомнил, что недавно глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что власти Украины испытали шок, узнав про намерение республиканцев в Соединенных Штатах в случае победы на выборах сократить военную помощь Киеву.
«Естественно, что это вызывает панику, поскольку Зеленский заточен на взаимодействие с демократической партией. Этой партии необходима победа на украинском фронте», — подчеркнул эксперт.
По словам Рогова, введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях было очень своевременным и важным шагом. Он отметил, что в регионах будет усилена охрана объектов критической инфраструктуры, против которых ВСУ пытаются совершать диверсии.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.