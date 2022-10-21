Новости0

«Горят сроки»: Рогов описал план Киева, который Зеленский должен выполнить ко дню выборов в США

«Горят сроки»: Рогов описал план Киева, который Зеленский должен выполнить ко дню выборов в США
Федеральное агентство новостей

Президент Украины Владимир Зеленский требует от украинских военных показать значительные успехи на передовой до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 8 ноября, заявил в беседе с «Народными Новостями» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Понятное дело, что у Владимира Зеленского подгорают сроки. Их озвучивают даже на заседании СНБО. Все связано с выборами, звучит дата 8 ноября — это день промежуточных выборов в Конгресс США», — рассказал Рогов.

По словам специалиста, Херсон важен для Киева со стратегической точки зрения, а Запорожская АЭС играет роль с точки зрения пиара. Рогов подчеркнул, что перед ВСУ ставится задача взять этот объект, чтобы Украина могла получить политические очки.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Для подавляющего большинства всех людей на Западе правый и левый берег Днепра — это абстрактное название. А вот крупнейшая атомная станция в Европе — это хороший символ для обывателя в любой стране Запада, которые имеют отношение к поддержке преступного киевского режима. Поэтому Зеленский потребовал показать значительные успехи на этом направлении до даты выборов США», — объяснил наш собеседник.

Рогов напомнил, что недавно глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что власти Украины испытали шок, узнав про намерение республиканцев в Соединенных Штатах в случае победы на выборах сократить военную помощь Киеву.

«Естественно, что это вызывает панику, поскольку Зеленский заточен на взаимодействие с демократической партией. Этой партии необходима победа на украинском фронте», — подчеркнул эксперт.

prt scr youtube.com | Свободная Пресса
prt scr youtube.com | Свободная Пресса

По словам Рогова, введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях было очень своевременным и важным шагом. Он отметил, что в регионах будет усилена охрана объектов критической инфраструктуры, против которых ВСУ пытаются совершать диверсии.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.