Для подавляющего большинства всех людей на Западе правый и левый берег Днепра — это абстрактное название. А вот крупнейшая атомная станция в Европе — это хороший символ для обывателя в любой стране Запада, которые имеют отношение к поддержке преступного киевского режима. Поэтому Зеленский потребовал показать значительные успехи на этом направлении до даты выборов США», — объяснил наш собеседник.