Горы мусора в центре Петербурга возмутили российскую журналистку Ксению Собчак

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Коммунальщики Санкт-Петербурга по-прежнему плохо справляются с уборкой города, несмотря на окончание зимы, завила российская телеведущая Ксения Собчак.
Одна из жительниц Северной столицы поделилась с журналисткой снимками, на которых запечатлен двор в переулке Тюленина, находящегося прямо за Казанским собором. На фотографиях видны горы неубранного мусора. При этом губернатор Александр Беглов обижается, что его «за бардак пинают», отметила Собчак в своем Telegram-канале.
«Ну что за позорище? Ведь чтобы человек разозлился, открыл предложку Собчак и прислал ей это — должно пройти время. В этом случае — четыре дня. Четвертый день в центре Питера лежит куча мусора», — говорится в публикации.
Женщина, которая отправила фото с мусором, рассказала, что обращалась к Беглову через социальную сеть «ВКонтакте». SMM-специалисты ответили, что «системность вывоза мусора в Петербурге налажена», а проблемные точки «берутся на контроль».
Собчак напомнила, что за уборку отходов в Петербурге отвечает «Невский экологический оператор», к которому было много вопросов по поводу вывоза мусора минувшей зимой. Сейчас компания оспаривает более сотни штрафов за некачественную уборку отходов.