    В тренде

    Горы мусора в центре Петербурга возмутили российскую журналистку Ксению Собчак

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Горы мусора в центре Петербурга возмутили российскую журналистку Ксению Собчак

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Коммунальщики Санкт-Петербурга по-прежнему плохо справляются с уборкой города, несмотря на окончание зимы, завила российская телеведущая Ксения Собчак.

    Одна из жительниц Северной столицы поделилась с журналисткой снимками, на которых запечатлен двор в переулке Тюленина, находящегося прямо за Казанским собором. На фотографиях видны горы неубранного мусора. При этом губернатор Александр Беглов обижается, что его «за бардак пинают», отметила Собчак в своем Telegram-канале.

    «Ну что за позорище? Ведь чтобы человек разозлился, открыл предложку Собчак и прислал ей это — должно пройти время. В этом случае — четыре дня. Четвертый день в центре Питера лежит куча мусора», — говорится в публикации.

    Prt Scr t.me / bloodysxPrt Scr t.me / bloodysx

    Женщина, которая отправила фото с мусором, рассказала, что обращалась к Беглову через социальную сеть «ВКонтакте». SMM-специалисты ответили, что «системность вывоза мусора в Петербурге налажена», а проблемные точки «берутся на контроль».

    Собчак напомнила, что за уборку отходов в Петербурге отвечает «Невский экологический оператор», к которому было много вопросов по поводу вывоза мусора минувшей зимой. Сейчас компания оспаривает более сотни штрафов за некачественную уборку отходов.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »