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    Горсовет украинского Днепра принял решение о переименовании 30 связанных с Россией улиц

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Горсовет украинского Днепра принял решение о переименовании 30 связанных с Россией улиц

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    pixabay.com/PD

    Три десятка улиц и переулков в украинском Днепре, названия
    которых связаны с Россией, переименуют.
    Соответствующее решение принял городской совет.

    Киев продолжает бороться совсем российским и советским.
    Верховная рада накануне приняла закон о запрете связанных с РФ географических
    названий. В связи с этим в стране начались массовые переименования улиц, площадей,
    переулков и других объектов.

    «В Днепре изменили
    названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией.
    Топонимы переименовали в разных районах города. Уже в ближайшее время на
    уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, а также тех,
    кто играет важную роль в этой борьбе», — говорится в сообщении на сайте
    горсовета.

    Изменения коснулись улиц 30-й Иркутской дивизии, Абхазской,
    Кронштадтской, Псковской и других. Теперь они будут именоваться улицей
    Украинских воинов, Иопенской, Бородянской и Авдеевской соответственно.

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