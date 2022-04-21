Горсовет украинского Днепра принял решение о переименовании 30 связанных с Россией улиц

«В Днепре изменили

названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией.

Топонимы переименовали в разных районах города. Уже в ближайшее время на

уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, а также тех,

кто играет важную роль в этой борьбе», — говорится в сообщении на сайте

горсовета.