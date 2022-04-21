Горсовет украинского Днепра принял решение о переименовании 30 связанных с Россией улиц

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Три десятка улиц и переулков в украинском Днепре, названия
которых связаны с Россией, переименуют.
Соответствующее решение принял городской совет.
Киев продолжает бороться совсем российским и советским.
Верховная рада накануне приняла закон о запрете связанных с РФ географических
названий. В связи с этим в стране начались массовые переименования улиц, площадей,
переулков и других объектов.
«В Днепре изменили
названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией.
Топонимы переименовали в разных районах города. Уже в ближайшее время на
уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, а также тех,
кто играет важную роль в этой борьбе», — говорится в сообщении на сайте
горсовета.
Изменения коснулись улиц 30-й Иркутской дивизии, Абхазской,
Кронштадтской, Псковской и других. Теперь они будут именоваться улицей
Украинских воинов, Иопенской, Бородянской и Авдеевской соответственно.