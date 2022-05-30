«Горская» внесет свой вклад в формирование «золотого кольца» Петербурга

«РЖД не откажется от идеи петербургского полукольца, и это станет еще одним удобным маршрутом для посещения “Горской”. Плюс рядом в Кронштадте тоже создается шикарная туристическая зона “Остров Фортов”. Уверен, что логистически все будет привязано для удобства горожан и проект впишется в “золотое кольцо” Петербурга!» — рассказывает Корупятник.