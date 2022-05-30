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«Горская» внесет свой вклад в формирование «золотого кольца» Петербурга

«Горская» внесет свой вклад в формирование «золотого кольца» Петербурга
prt scr youtube.com/РИА LIVE24

Заброшенная строительная площадка у Финского залива может скоро превратиться в уникальный деловой, культурный и рекреационный центр, пишет ФАН о масштабах и перспективах проекта «Горская».

Компания-застройщик «Мегалайн» собирается рекультивировать давно заброшенные территории в Петербурге, трансформировав порядка 150 Га в IT-кластер, гостиницы, благоустроенную набережную, музей Дамбы и многое другое.

Данная инициатива позволит создать в Северной столице множество новых рабочих мест, проект повысит инвестиционную привлекательность города на Неве, а также принесет в бюджет дополнительные налоговые отчисления.

Генеральный директор девелопера Геннадий Корупятник отмечает, что реализация «Горской» приведет к созданию своеобразного города-спутника.

«Ведь большое количество людей из этих жилых комплексов смогут найти работу рядом с местом жительства, в “Горской”», — говорит бизнесмен.

Реновация «Горской» позволит создать на невостребованных в настоящий момент территориях зоны для работы и отдыха.

«РЖД не откажется от идеи петербургского полукольца, и это станет еще одним удобным маршрутом для посещения “Горской”. Плюс рядом в Кронштадте тоже создается шикарная туристическая зона “Остров Фортов”. Уверен, что логистически все будет привязано для удобства горожан и проект впишется в “золотое кольцо” Петербурга!» — рассказывает Корупятник.

Власти Петербурга подписали с «Мегалайном» соглашение о развитии этого проекта в предыдущем году на полях Международного экономического форума.

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