«Горская» превратится в уникальное и динамично развивающееся пространство благодаря проекту Wowhouse

Консорциум под управлением московской компании Wowhouse выиграл международный конкурс проектов по реновации «Горской» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Территория «Горской» в презентации Wowhouse представлена как новый центр развития Петербурга, где бизнес, культура, образование и отдых гармонируют друг с другом. Заглавной темой проекта стала вода, которая была названа «формообразующей стихией Северной столицы».
«Есть ощущение, что это крайне удачное предложение, а в архитектурном решении сохранен дух прибрежных районов. Это важно — в альтернативных проектах такого не было, там все-таки была скорее городская застройка. В то же время в решении Wowhouse есть, что называется, “вау-эффект”. Очевидно, что данная заявка была лучшей в конкурсе по всем профессиональным критериям», — отмечает архитектурный критик Мария Элькина.
Победа по праву досталась консорциуму Wowhouse, и благодаря его проекту «Горская» станет точкой притяжения для многих людей, добавила эксперт.