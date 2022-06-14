«Горская» превратится в уникальное и динамично развивающееся пространство благодаря проекту Wowhouse

«Есть ощущение, что это крайне удачное предложение, а в архитектурном решении сохранен дух прибрежных районов. Это важно — в альтернативных проектах такого не было, там все-таки была скорее городская застройка. В то же время в решении Wowhouse есть, что называется, “вау-эффект”. Очевидно, что данная заявка была лучшей в конкурсе по всем профессиональным критериям», — отмечает архитектурный критик Мария Элькина.