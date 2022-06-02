Горская превратит депрессивный район Петербурга в точку притяжения IT-специалистов

«Это замечательная идея, территория там, действительно, депрессивная, убитая. Если там будет построено то, что предполагают и будут люди обеспечены 14 тысячами рабочих мест, то это будет замечательно, потому что жители Сестрорецка и Кронштадта могут приезжать туда на работу. Есть человеческий потенциал, чтобы сразу занять большинство рабочих мест. Не придется строить рядом жилые дома для проживания людей», ― подчеркнула собеседница издания.