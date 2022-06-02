Горская превратит депрессивный район Петербурга в точку притяжения IT-специалистов

Проект «Горская» позволит превратить депрессивный район Петербурга в точку притяжения высококвалифицированных IT-специалистов, поделилась мнением с ФАН общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич.
Создание культурного и инновационного кластера привлечет в Северную столицу инвестиции и принесет городу престиж. Бабич не понаслышке знает о плачевном состоянии территории, которая будет преображена в рамках проекта «Горская». Когда общественный деятель была депутатом ЗакСа, этот район входил в ее избирательный округ.
«Это замечательная идея, территория там, действительно, депрессивная, убитая. Если там будет построено то, что предполагают и будут люди обеспечены 14 тысячами рабочих мест, то это будет замечательно, потому что жители Сестрорецка и Кронштадта могут приезжать туда на работу. Есть человеческий потенциал, чтобы сразу занять большинство рабочих мест. Не придется строить рядом жилые дома для проживания людей», ― подчеркнула собеседница издания.
Кроме того, по словам Бабич, проект будет способствовать развитию городской территории. Он решит вопрос рекреационных и культурных зон, дефицит которых очень ощущается в Приморском районе.