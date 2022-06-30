Горшочек варит. АвтоВАЗ в июне выпустил более 7 тысяч Lada Granta – это почти треть от майского объема всего российского рынка автомобилей

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Производство автомобиля Niva Legend планируется возобновить на площадках АвтоВАЗа в Тольятти в июле, а Niva Travel – в августе. Благодаря этому планируется в июле нарастить количество выпущенных автомобилей до 10 тысяч. Об этом сообщило правительство Самарской области со ссылкой на президента компании Максима Соколова.





«Уверен, что с учетом ускоренной локализации поставщиков автокомпонентов, постепенно шаг за шагом определенные модификации будут возвращаться на рынок. Самое главное, что конвейер работает. В уходящем месяце мы произвели более 7 тысяч автомобилей, как и планировали. В следующем месяце мы должны увеличить выпуск автомобилей на 30% – до 10 тысяч и запустить конвейер, где будет выпускаться Niva Legend, а с августа уже и Niva Travel», – сказал Максим Соколов.

Всего до конца года планируется выпустить порядка 100 тысяч автомобилей. В следующем году производство автомобилей может вырасти до 400-500 тыс. штук в зависимости от потребностей рынка.

Также на заводе обсуждается вопрос возобновления сборки автомобиля Lada Largus. «Возможно, мы начнем в ближайшее время сборку Lada Largus, однако из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, пока не можем сказать уверенно, как надолго нам хватит того запаса, который у нас сейчас создан на заводе, если не будет новых каналов, цепочек поставок», – сказал Соколов.

На данный момент АвтоВАЗ производит только Lada Granta. Простой площадки в Ижевске, на которой выпускали Lada Vesta, продлится как минимум до конца августа.

Нужно ли в нынешних условиях России столько Granta – вопрос. По итогам мая объем всего российского рынка новых автомобилей, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, составил 24 268 штук. По прогнозам, в июне будет продано еще меньше. Получается, что те самые 7000 Lada Granta – это примерно треть всего российского рынка. Для сравнения, в мае в России было продано 3606 автомобилей Kia и 2916 авто Hyundai. Хочется верить, у АвтоВАЗа есть план продаж столь большого количества автомобилей при нынешнем минимальном спросе.