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«Город совсем другой»: немецкая журналистка рассказала, как изменился Мариуполь после освобождения

«Город совсем другой»: немецкая журналистка рассказала, как изменился Мариуполь после освобождения
Из личного архива Алины Липп

Немецкая журналистка Алина Липп, освещающая события в Донбассе с начала спецоперации РФ, рассказала о ситуации в Мариуполе после освобождения города от украинских националистов.

Алина Липп — единственная немецкая журналистка, отправившаяся на Донбасс, чтобы освещать ход спецоперации для немецких граждан не с однобокой прозападной, пропагандистской точки зрения. Она не раз отмечала, что ее коллеги из ФРГ отказываются приезжать на неподконтрольные Киеву территории, не желая показывать правду о событиях в ЛДНР.

Липп в беседе с авторами Telegram-канала «Донбасс решает» рассказала о том, что она работала в Мариуполе во время боевых действий и лично наблюдала за обстрелами. Журналистка вернулась в освобожденный город и высоко оценила усилия, направленные на восстановление Мариуполя.

prt scr youtube.com/История от болельщика
prt scr youtube.com/История от болельщика

«Сейчас Мариуполь совсем другой, особенно в последние дни. Я туда съездила и каждый день вижу: что-то улучшается. Все больше и больше людей на улице, автобусы ходят, люди занимаются спортом на улицах, открылись рынки», — рассказала Алина Липп.

Ранее «Народные Новости» сообщали что Липп на родине грозит срок до трех лет лишения свободы. Прокуратура Германии считает, что журналистка якобы совершила противоправные действия, находясь в Донбассе и освещая ситуацию «одобряя преступные действия».

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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