«Город совсем другой»: немецкая журналистка рассказала, как изменился Мариуполь после освобождения

«Сейчас Мариуполь совсем другой, особенно в последние дни. Я туда съездила и каждый день вижу: что-то улучшается. Все больше и больше людей на улице, автобусы ходят, люди занимаются спортом на улицах, открылись рынки», — рассказала Алина Липп.