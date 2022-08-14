Горный паводок смыл туристов вблизи китайского города Чэнду

Горный паводок смыл туристов в провинции Сычуань на Юго-Западе Китая. Число жертв и пропавших без вести устанавливается, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, в реке резко поднялся уровень воды. В результате она оказалась в зоне отдыха и накрыла несколько палаточных городков и кемпингов. На месте происшествия работают экстренные службы. Синоптики обещают ухудшение погоды в ближайшие часы.
Ранее в Южной Корее прошел сильнейший за последние 80 лет ливень. В Сеуле под водой оказались городские улицы и метро, сообщал телеканал «360».