Горный паводок смыл туристов вблизи китайского города Чэнду

По данным СМИ, в реке резко поднялся уровень воды. В результате она оказалась в зоне отдыха и накрыла несколько палаточных городков и кемпингов. На месте происшествия работают экстренные службы. Синоптики обещают ухудшение погоды в ближайшие часы.