Горловка в ДНР подверглась минометному обстрелу со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли жилые кварталы Калининского и Никитовского районов города Горловка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению н.п. Горловка (Калининский район): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров, н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено восемь гранат из РПГ», — сообщается в тексте.
В Telegram-канале ведомства уточнили, что применялось также и стрелковое вооружение. Обстрелы были зафиксированы в 19.00 и 19.07 мск.