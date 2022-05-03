Горькая правда: Захарова искрометно ответила премьер-министру Италии на претензии к интервью Лаврова

«Итальянские журналисты были настойчивыми, говорили, что важно показать все точки зрения. В чем они не правы? Вопросы, которые задавал ведущий, он формулировал сам. Мы не вносили коррективы ни в вопросы, ни в окончательную версию интервью», — подчеркнула Захарова.