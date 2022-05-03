Горькая правда: Захарова искрометно ответила премьер-министру Италии на претензии к интервью Лаврова

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Итальянские политики вводят в заблуждение общественность, называя интервью Лаврова «агитацией». Журналисты могли задать любые вопросы, что они сделали, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в интервью на итальянском телевидении, где отвечал на вопросы журналистов. Мероприятие не понравилось премьер-министру Италии Марио Драги — он заявил, что выступление Лаврова является «сеансом политической агитации», а не интервью.
Инцидент прокомментировала Мария Захарова.
«Я хочу, чтобы граждане Италии знали правду. Потому что итальянские политики «дурят», вводят в заблуждение свою общественность. Агитация — то, что публикуется по инициативе говорящего. Как реклама», — пояснила дипломат.
Инициатива о проведении исходила от итальянских журналистов, а не от МИД России. Кроме того, представители СМИ могли задать интересующие их вопросы, никакие коррективы в них не вносились.
«Итальянские журналисты были настойчивыми, говорили, что важно показать все точки зрения. В чем они не правы? Вопросы, которые задавал ведущий, он формулировал сам. Мы не вносили коррективы ни в вопросы, ни в окончательную версию интервью», — подчеркнула Захарова.