«Гори эта тварь в аду»: Пригожин дал сенсационное интервью «Невским новостям»

«И ***** не меньше, чем 5,5 млн жителей этого города, включая старушек, которые массово ломали себе ноги, и грудных младенцев, которым в коляски летели груды льда, оставляя их инвалидами на всю жизнь. И каждый из них орал: «Гори эта тварь в аду”», — подчеркнул бизнесмен.