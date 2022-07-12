«Гори эта тварь в аду»: Пригожин дал сенсационное интервью «Невским новостям»

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал изданию «Невские новости» о борьбе властей Петербурга с мусором, а вернее ее отсутствии.
По его словам, вместо привычного способа устранения отбросов Смольный во главе с губернатором города Александром Бегловым выбрал другой. Например, градоначальник сбрил свои усы, обратил внимание предприниматель.
«Честно могу сказать, что всю зиму в Петербурге были популярны три слова – «снег», «мусор» и «Беглов». Причем два первых люди говорили в более позитивном ключе, чем третье», — сообщил бизнесмен.
В те далекие «грязные времена», а именно семь месяцев назад, Санкт-Петербург посетил музыкант Сергей Шнуров, вспомнил Пригожин. Он был поражен тем, во что превратился город.
«И ***** не меньше, чем 5,5 млн жителей этого города, включая старушек, которые массово ломали себе ноги, и грудных младенцев, которым в коляски летели груды льда, оставляя их инвалидами на всю жизнь. И каждый из них орал: «Гори эта тварь в аду”», — подчеркнул бизнесмен.
Однако, отметил предприниматель, музыкант, выбирающий из увиденного только лучшее и светлое, нашел самый приличный уголок в городе — кучу мусора на улице Ефимова, и спел там песню про «говнище». Пригожин указал, что таким образом оптимистично настроенный по жизни Шнуров хотел достучаться до петербургского правительства. Именно поэтому лидер группировки «Ленинград» назвал свое произведение «Пока так», надеясь, что скоро будет лучше, объяснил он.
«Дорогой Сергей Владимирович, пользуясь, случаем, обращаюсь к Вам. Лучше не стало. Надежды нет, а говнища достаточно», — подытожил Пригожин.
Даже те, кто пережил блокаду Ленинграда, говорят, что в те суровые времена в городе было чище, чем сейчас, добавил предприниматель.
Ознакомиться с полной версией интервью Пригожина можно на сайте издания «Невские новости».