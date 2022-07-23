Гордость за Родину: песня «Я Русский» стала мощным ответом критикующим Россию артистам

Известный российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, записал новую композицию под названием «Я Русский», слова и музыку к которой он написал сам.
Свою новую работу артист посвятил Родине. В песне он рассказал, что очень гордится тем, что он русский человек и рад жить именно в России. По словам музыканта, композиция выражает состояние души.
«Я русский — это не песня, а состояние души! Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — объяснил исполнитель.
Песня сразу стала хитом в Сети, за несколько часов после релиза она собрала сотню тысяч просмотров и множество хвалебных комментариев.
Россияне высоко оценили работу молодого исполнителя и отметили, что считают композицию очень правильной и патриотичной. По их мнению, композиция стала хорошим ответом всем критикующим РФ артистам.
Пользователи Сети поблагодарили музыканта за то, что он на фоне публичных заявлений представителей российской эстрады, которым стыдно считать себя русскими, он во всеуслышание заявил, что гордится жить в России.
«Это настоящий подарок для россиян. Спасибо тебе большое за эту прекрасную песню!»;
«Эта песня — отличная моральная поддержка для всего русского народа»;
«Твои песни сейчас очень нужны — они в нашей молодежи пробуждают чувство патриотизма, гордости и достоинства! Браво!»;
«Апогей, талант, патриот России. Шедевр современности! До мурашек! И это не обсуждается»;
«Ярослав, какой же ты все-таки ты молодец! Сегодня это песня как раз нужна нам! Ты сплачиваешь наш народ! Всему миру назло…»;
«Грандиозное сочетание патриотизма с гордостью от рождения и рока с надрывом. СУПЕР! Спасибо Ярослав!»;
«Герой нашего времени!!! Как у Вас это получается, Ярослав? Слушаю Вас десятки раз, текут слезы! Спасибо Вам за Ваше творчество!»;
«Земной поклон твоим родителям, за воспитание патриота родины, России!»;
«Песня просто бомба!!! Это ответ тем, кому стыдно быть русским, а среди нас есть такие… Спасибо тебе огромное»;
«Спасибо Ярослав, я плакала от гордости за то, что я русская. Нас не сломать»;
«Я бразилец, я люблю свой народ и свою страну. А теперь я влюбился в Россию»;
«Я русская, я горжусь своей Родиной, Народом, Армией, Президентом!» — прокомментировали выход песни пользователи Сети.
Ранее исполнитель уже записывал композицию «Встанем». Патриотическая песня мгновенно стала хитом и любимым треком для многих россиян.