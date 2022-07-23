Гордость за Родину: песня «Я Русский» стала мощным ответом критикующим Россию артистам

«Это настоящий подарок для россиян. Спасибо тебе большое за эту прекрасную песню!»;

«Эта песня — отличная моральная поддержка для всего русского народа»;

«Твои песни сейчас очень нужны — они в нашей молодежи пробуждают чувство патриотизма, гордости и достоинства! Браво!»;

«Апогей, талант, патриот России. Шедевр современности! До мурашек! И это не обсуждается»;