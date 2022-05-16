Гордон тайно обвенчался со студенткой музыкально-педагогического института

«Все состоялось абсолютно вовремя, безукоризненно, как часы. Я, как мог, пытался разделять ваши хлопоты, но я-то там, а вы — здесь, поэтому, не будь Вас, в прямом смысле никого бы не было и ничего бы не было. И сегодняшних торжеств бы тоже не было. Спасибо вам громадное!» — написал телеведущий.