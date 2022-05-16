Гордон тайно обвенчался со студенткой музыкально-педагогического института

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Телеведущий Александр Гордон женился в пятый раз. На этот раз его супругой стала молодая арфистка София Каландадзе.
Гордон женился на 20-летней студентке Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова. Свадьба была несколько месяцев назад, а на днях молодожены обвенчались.
Торжество организовали родители Каландадзе. Гордон выразил благодарность родственникам невесты в соцсетях.
«Все состоялось абсолютно вовремя, безукоризненно, как часы. Я, как мог, пытался разделять ваши хлопоты, но я-то там, а вы — здесь, поэтому, не будь Вас, в прямом смысле никого бы не было и ничего бы не было. И сегодняшних торжеств бы тоже не было. Спасибо вам громадное!» — написал телеведущий.
Реакция родственников девушки на этот брак была противоречивой. Сначала они были против жениха, который старше ее на 38 лет. Однако позже они изменили свое мнение на этот счет.
Со своей четвертой женой — актрисой Нозанин Абдулвасиевой, Гордон развелся два года назад. От предыдущих браков телеведущий воспитывает двоих сыновей и двоих дочерей. При этом он надеется, что в будущем у него еще будут дети.