Гордимся: россияне указали на сигнал, который подал Путин Западу в День ВМФ России

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел традиционно в Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 июля. Парад принимал верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.
В воскресенье состоялся долгожданный парад в честь Дня Военно-морского флота России. Его проведению не помешала спецоперация, которую проводит Российская Федерация на Украине. Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин принял парад и выступил с речью, в которой сжато изложил суть новой Морской доктрины.
Огромное число россиян очень рады, что власти не отменили парад по причине проведения спецоперации на Украине. Многие пользователи Сети уверены, что России следует демонстрировать всю мощь своего военно-морского флота.
Россияне оставили много восторженных комментариев под постом Александра Сосновского в Telegram–канале, в котором он опубликовал видео с российским президентом Владимиром Путиным на главном военно-морском параде. Пользователи Сети указали на сигнал, который послал Путин Западу в День ВМФ.
«Парад просто шикарный, как всегда! Моряки красавцы! И президент выступил очень достойно. И есть несколько очень важных моментов. Умеющий слушать — услышал. Есть о чем задуматься нашим “партнерам”»;
«С праздником, Россия! С праздником, Владимир Владимирович!!! Мы за Вас!»;
«Смотрела и восхищалась нашим Владимиром Путиным! Лучший! Всех с праздником! С Днем ВМФ!!! Гордимся!»;
«Парад — величественная красота!!!! Как же я горжусь своей страной, своим президентом и, конечно, русскими людьми!!!»;
«Сегодня праздник ВМФ России. Наших доблестных военных. Россия — сильная держава была, есть и будет. С праздником всех наших военных моряков»;
«С такой гордостью смотрела парад , какие красивые наши военные, какая мощь! Горжусь Россией, нашим президентом, нашими военными, нашими ветеранами!!!» — прокомментировали парад россияне.
Ранее сообщалось, что главный военно-морской парад прошел в акватории Невы в Санкт-Петербурге и в Кронштадте. Мероприятие было посвящено 326-й годовщине создания российского флота. Перед началом парада президент Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота России.