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Гордимся: россияне указали на сигнал, который подал Путин Западу в День ВМФ России

Гордимся: россияне указали на сигнал, который подал Путин Западу в День ВМФ России
Сергей Чемеков / Народные Новости

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел традиционно в Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 июля. Парад принимал верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

В воскресенье состоялся долгожданный парад в честь Дня Военно-морского флота России. Его проведению не помешала спецоперация, которую проводит Российская Федерация на Украине. Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин принял парад и выступил с речью, в которой сжато изложил суть новой Морской доктрины.

Руслан Тимербаев / Народные Новости
Руслан Тимербаев / Народные Новости

Огромное число россиян очень рады, что власти не отменили парад по причине проведения спецоперации на Украине. Многие пользователи Сети уверены, что России следует демонстрировать всю мощь своего военно-морского флота.

globallookpress/Elena Dunn
globallookpress/Elena Dunn

Россияне оставили много восторженных комментариев под постом Александра Сосновского в Telegramканале, в котором он опубликовал видео с российским президентом Владимиром Путиным на главном военно-морском параде. Пользователи Сети указали на сигнал, который послал Путин Западу в День ВМФ.

«Парад просто шикарный, как всегда! Моряки красавцы! И президент выступил очень достойно. И есть несколько очень важных моментов. Умеющий слушать — услышал. Есть о чем задуматься нашим “партнерам”»;

«С праздником, Россия! С праздником, Владимир Владимирович!!! Мы за Вас!»;

globallookpress/Elena Dunn
globallookpress/Elena Dunn

«Смотрела и восхищалась нашим Владимиром Путиным! Лучший! Всех с праздником! С Днем ВМФ!!! Гордимся!»;

«Парад — величественная красота!!!! Как же я горжусь своей страной, своим президентом и, конечно, русскими людьми!!!»;

«Сегодня праздник ВМФ России. Наших доблестных военных. Россия — сильная держава была, есть и будет. С праздником всех наших военных моряков»;

globallookpress/Elena Dunn
globallookpress/Elena Dunn

«С такой гордостью смотрела парад , какие красивые наши военные, какая мощь! Горжусь Россией, нашим президентом, нашими военными, нашими ветеранами!!!» — прокомментировали парад россияне.

Ранее сообщалось, что главный военно-морской парад прошел в акватории Невы в Санкт-Петербурге и в Кронштадте. Мероприятие было посвящено 326-й годовщине создания российского флота. Перед началом парада президент Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота России.

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