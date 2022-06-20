«Горбачев-Фонд» отказался раскрывать детали состояния здоровья экс-президента

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус ранее сообщил о 700 зафиксированных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в 34 странах мира. Почти 40 пациентам понадобилась пересадка печени, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при современных технологиях уже можно бы было определить причину возникновения инфекции, сообщает «Вечерняя Москва».