«Горбачев-Фонд» отказался раскрывать детали состояния здоровья экс-президента

Представители «Горбачев-Фонда» напомнили о неприкосновенности частного лица на фоне слухов об ухудшении физического состояния первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.
СМИ накануне начали распространять информацию, что бывший генсек страдает от заболевания почек. Корреспондент РИА Новости обратился в «Горбачев-Фонд» за комментарием.
«Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица», — сказал руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко.
Ранее появились сведения, что Михаила Горбачева начали возить на гемодиализ. Политик нуждается в регулярной очистке крови из-за болезни почек.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус ранее сообщил о 700 зафиксированных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в 34 странах мира. Почти 40 пациентам понадобилась пересадка печени, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при современных технологиях уже можно бы было определить причину возникновения инфекции, сообщает «Вечерняя Москва».