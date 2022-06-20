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«Горбачев-Фонд» отказался раскрывать детали состояния здоровья экс-президента

«Горбачев-Фонд» отказался раскрывать детали состояния здоровья экс-президента
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Представители «Горбачев-Фонда» напомнили о неприкосновенности частного лица на фоне слухов об ухудшении физического состояния первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

СМИ накануне начали распространять информацию, что бывший генсек страдает от заболевания почек. Корреспондент РИА Новости обратился в «Горбачев-Фонд» за комментарием.

«Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица», — сказал руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко.

Ранее появились сведения, что Михаила Горбачева начали возить на гемодиализ. Политик нуждается в регулярной очистке крови из-за болезни почек.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус ранее сообщил о 700 зафиксированных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в 34 странах мира. Почти 40 пациентам понадобилась пересадка печени, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при современных технологиях уже можно бы было определить причину возникновения инфекции, сообщает «Вечерняя Москва».

горбачев заболевание почки
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RusNewsToday24
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