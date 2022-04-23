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    Google зарегистрировала бренд Pixel Watch

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Google зарегистрировала бренд Pixel Watch

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    Компания Google наконец-то предоставила общественности весомое доказательство скорого выпуска давно ожидаемых фирменных умных часов. Google зарегистрировала торговую марку Pixel Watch.


    Неофициальный рендер

    Об этом свидетельствует документация в базе данных бюро по патентам и товарным маркам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO). Заявка свежая, компания подала её 19 апреля 2022 года и бюро приняло её как соответствующую минимальным требованиям 22 апреля, хотя экспертиза ещё не проведена. 

    Наконец-то доказательства: Google зарегистрировала бренд Pixel Watch

    По предварительным данным, Pixel Watch получат круглый экран, интеграцию с сервисами Fitbit и будут работать на платформе Wear OS 3.1 с голосовым помощником Google Assistant следующего поколения. 

    Официальный дебют Pixel Watch может состояться уже на конференции Google I/O в первой половине мая.

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