Google выплатила штраф в 7,7 млрд рублей в России

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Компания Google полностью выплатила штраф на общую сумму 7,7 млрд рублей в России. О взыскании штрафных санкций сообщается в базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).





Сумма 7,7 млрд рублей состоит из двух частей — оборотного штрафа на 7,2 млрд рублей и исполнительского сбора на 505 млн рублей.

Напомним, в конце декабря 2021 года российский суд впервые наложил оборотный штраф на интернет-компанию за систематическое нарушение требований законодательства об удалении запрещённой информации. Им стала как раз компания Google.

Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года. 29 апреля ФССП завела дело о взыскании штрафа с Google, а теперь этот штраф был выплачен.