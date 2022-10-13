Google всё никак не научится делать беспроблемные смартфоны. Pixel 7 Pro только вышел, а у него уже нашли первую серьёзную проблему с экраном

Проклятие Google Pixel, похоже, не пройдёт мимо новых смартфонов. Pixel 7 только успел выйти на рынок, а уже появились данные о первой серьёзной проблеме.

Старший технический редактор XDA-Developers, использующий Pixel 7 Pro с начала недели, заметил, что аппарат слишком активно расходует энергию при максимальной или близкой к таковой яркости экрана. В целом Pixel 7 Pro обладает лучшей автономностью, чем его предшественник, но по каким-то причинам при сильном повышении яркости смартфон начинает очень быстро разряжаться. Непропорционально быстро относительно процесса разрядки в других условиях.





Чтобы было понятнее, источник приводит такой пример: за три часа работы с телефоном при средней яркости аккумулятор сел на 50%, тогда как на ярком солнце он сел на 10% за 15 минут.

Оказалось, что проблема есть не только конкретно в этом экземпляре Pixel 7 Pro. Другие члены команды XDA подтвердили, что наблюдают те же проблемы.

Затем специалисты XDA провели измерения и выяснили, что при яркости 600 кд/м2 потребление экрана Pixel 7 Pro составляет 3,5–4 Вт, а при 1000 кд/м2 показатель вырастает до 6 Вт. Для сравнения: у Galaxy S22 Ultra при тех же условиях энергопотребление соответственно равно 2 и 4 Вт.

Pixel 6 Pro на максимальной яркости также потребляет около 4 Вт, но яркость его экрана достигает максимум 800 кд/м2, то есть при повышении до 1000 кд/м2 потребление было бы значительно выше. То есть и у Pixel 6 Pro, видимо, была похожая проблема, но она не проявлялась так критично из-за более низкой максимальной яркости дисплея.

Специалисты XDA проверили все свои четыре Pixel 7 Pro, а также попросили проверить аппараты своих коллег. У всех результаты были идентичны, а это значит, что такое поведение является нормой для флагмана Google. Пока неясно, сможет ли компания что-то исправить обновлениями ПО.