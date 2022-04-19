Google возродит «Кошелёк»

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Компания Google может возродить бренд Wallet (Кошелёк) в качестве основного раздела для платежных карт, пропусков и карт лояльности на мобильных устройствах с Android.





В операционной системе Android с бесконтактными платежами дела обстоят немного запутанно, в основном из-за постоянно меняющейся стратегии Google. В большинстве стран мира Google Pay работает через отдельное приложение, которое управляет бесконтактными платежами, а также картами лояльности, билетами и пропусками.





Между тем, в некоторых странах, таких как США, Сингапур и Индия, есть совершенно другое приложение GPay, которое содержит ряд социальных функций, акций и функцию платежей от пользователя к пользователю. В этом приложении меньше внимания уделяется бесконтактным платежам.

Теперь в сети появилась информация о том, что Google планирует возродить старый бренд Google Wallet, который использовался до объединения Android Pay и Google Wallet в сервис Google Pay. В качестве доказательства приводятся скриншоты нового Google Wallet.





В новом «Кошельке» предположительно будут представлены и платёжные карты, и карты лояльности, и авиабилеты, и паспорта вакцинации, и многое другое. Фактически, это будет переосмысление того, как работает Google Pay.