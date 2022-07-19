Google снизит комиссию в Play Store для разработчиков неигровых приложений

Google снизит комиссию с 15% до 12% для разработчиков неигровых приложений в своем магазине Play Store. Также компания даст возможность использовать сторонние платёжные системы, что соответствует новым требованиям ЕС.





При этом снижение комиссии распространяется только на европейских потребителей. А использование других платёжных систем в конечном счёте распространят и на игровые приложения.

Эстель Верт, директор Google по связям с правительством и государственной политикой ЕС, в своем блоге сообщила, что новая инициатива предназначена для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны). В неё входит 27 стран ЕС, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. При этом пока не сообщается, какие системы оплаты можно будет использовать в магазине приложений.

За последнее десятилетие Google был оштрафован антимонопольными органами ЕС на сумму более 8 миллиардов евро за антиконкурентную практику и нарушения антимонопольного законодательства.

Отметим, что Apple пока не сообщала об аналогичных шагах со своей стороны.