Google штрафуют не только в России. В Австралии суд обязал Google выплатить 42,8 млн долларов штрафа за незаконный сбор данных о геолокации на Android-смартфонах

Федеральный суд Австралии обязал корпорацию Google выплатить 60 млн австралийских долларов (42,8 млн долларов США) в качестве штрафа за обман пользователей при сборе личных данных о геолокации. Об этом сообщила Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (АССС).

В заявлении регулятора указано, что Google «предоставляла потребителям ложные и вводящие в заблуждение сведения, касающиеся сбора и использования их личных данных о местоположении, зафиксированном телефонами с операционной системой Android».

«Суд установил, что Google нарушила австралийский закон о защите прав потребителей, сообщая, что функция записи истории передвижений под названием “История местоположений” являлась единственным средством для сбора и хранения личных данных о геолокации устройства. Фактически, функция под названием “Активность в интернете и приложениях” также позволяла Google собирать, хранить и использовать персональные данные о местоположении, и она была включена в операционную систему Android по умолчанию», – указала ACCC.

Как отметила председатель комиссии Джина Касс-Готлиб, Google использовала незаконно собранные личные данные для показа контекстной рекламы и влияния на пользователей. «Возможно, часть клиентов компании сделали бы другой выбор в отношении сбора, хранения и использования своих данных о местоположении, но Google лишила их этой возможности», – сказала она, отметив, что от действий компании могли пострадать порядка 1,3 млн австралийских пользователей.

Также регулятор подчеркнул, что после начала судебного разбирательства Google предприняла определенные шаги для исправления ситуации, однако ущерб уже был нанесен. «Компании должны честно сообщать, какие данные собирают, как собирают и как могут их использовать, чтобы потребители могли принимать обоснованные решения», – подчеркнула Касс-Готлиб.