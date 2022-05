Google провела ребрендинг облегчённой версии Google Фото для самых бюджетных смартфонов Android

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



В начале мая Google объявила, что к концу года прекратит работу облегчённая версия YouTube, а теперь компания предприняла ещё один шаг в отношении платформы Android Go, оптимизированной для самых бюджетных смартфонов.





Облегчённая «галерея» — приложение Gallery Go внезапно было переименовано, лишившись части «Go». Напомним, приложение Gallery Go дебютировало в середине 2019 года как облегченная версия Google Фото.

С вышедшим на прошлой неделе обновлением до версии 1.8.8.436428459, приложение стало называться не Gallery Go, а просто Gallery. При этом изменилось не только само название, но и значок приложения.





Приложение специально ориентировано на использование в автономном режиме, без постоянного подключения к сети. Gallery Go размером менее 10 МБ может автоматически упорядочивать библиотеку фотографий на устройстве по разным категориям, также есть простое редактирование с автоматическим улучшением изображения. Это одно из немногих облегчённых приложений линейки Go, которые могут установить все желающие, а не только пользователи смартфонов с Android Go. Количество загрузок Gallery Go превышает 100 миллионов.