Google позаботилась о пользователях недорогих смартфонов. Представлена Android 13 Go с интерфейсом Material You и упрощенной установкой обновлений через Google Play

Спустя примерно два месяца после выпуска Android 13 Google представила ее «младшую сестру» – Android 13 Go Edition. Эта упрощенная версия ОС предназначена для установки на недорогие телефоны. Вместе с тем, новая версия имеет несколько важных отличий.





Если в прошлой версии Go компания в основном сосредоточила внимание на новых функциях, то в Android 13 Go изменениям подвергся интерфейс. По факту, в Android 13 Go реализовано оформление Material You с динамическими цветами как в полноценной Android. Да, без упрощений не обошлось, но сейчас версия Go хотя бы не будет выглядеть бедной родственницей на фоне старшей сестры. Темы на экране блокировки и меню быстрых настроек (Quick Settings) практически идентичны телефонам Pixel.

Другое важное новшество – в Android 13 Go добавлена поддержка обновлений системы Google Play (Project Mainline), это позволяет значительно упростить установку обновлений Android и приложений на телефон: они доставляются напрямую от Google до пользователей (так гораздо быстрее, чем рассчитывать на расторопность производителя телефона).

Google также отметила, что Android 13 Go требует не менее 2 ГБ ОЗУ. Выпуск серийных моделей на базе новой ОС ожидается в 2023 году.