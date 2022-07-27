Google понравились датчики Samsung. В Pixel 7 Pro три камеры из четырёх будут опираться на сенсоры ISOCELL

Google в своих новых смартфонах Pixel будет использовать больше датчиков изображения Samsung.





Согласно свежим данным, в Pixel 7 Pro основным датчиком останется ISOCELL GN1, как и у текущего поколения смартфонов Google. Сверхширик у новинки будет основан на датчике Sony IMX381 с разрешением 12 Мп, а вот телевик вместо текущего Sony IMX576 переберётся на ISOCELL GM1 разрешением 48 Мп. Фронтальная камера, похоже, продолжит опираться на ISOCELL 3J1 разрешением 11 Мп.

Таким образом, в новом флагмане Google три камеры из четырёх будут основаны на датчиках изображения Samsung.

Также важно, что новые данные говорят об использовании в первом гибком флагмане Google того же главного датчика ISOCELL GN1, то есть основная камера будет столь же хороша, как и в Pixel 6 и Pixel 7, тогда как ранее складному смартфону приписывали старый 12-мегапиксельный датчик Sony.