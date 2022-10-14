Google Pixel Fold будет сопоставим по размерам с Galaxy Z Fold4

Складной смартфон Pixel, который, согласно разным источникам, будет называться то ли Pixel Fold, то ли Pixel Notepad, получит очень яркий основной экран производства Samsung.





Дисплей размером 123 х 148 мм будет характеризоваться разрешением 1840 х 2208 пикселей и пиковой яркостью в 1200 кд/м2. Это не рекордный показатель, но очень хороший.

Также известно, что основной экран будет поддерживать кадровую частоту 120 Гц. Судя по размерам, диагональ составит около 7,6 дюйма, что сопоставимо с экраном Galaxy Z Fold4.

Согласно более ранним данным, смартфон также получит SoC Tensor G2 и тройную основную камеру с главным датчиком Sony IMX787.

Информацией поделился ресурс 91mobiles, ссылаясь на инсайдера Kuba Wojciechowski, который ранее верно указал характеристики Tensor G2 и первым указал на то, что Xiaomi начнёт использовать платформы JLQ, что и произошло с выходом Poco C40.