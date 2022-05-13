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    Google объявила цены на Pixel 6a для международного рынка

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Google объявила цены на Pixel 6a для международного рынка

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    Компания Google на днях представила свой новый смартфон Pixel 6a. Однако на момент анонса на конференции Google I/O 2022, были объявлены цены для США.


    Теперь Google обнародовала подробности о впуске на международном рынке. Как и серия Pixel 6, новый Pixel 6a будет доступен в ограниченном числе регионов, Как сообщает Google сейчас, новинку можно будет купить в 14 странах и по таким расценкам:

    • Австралия: 749 австралийских долларов.

    • Канада: 599 канадских долларов.

    • Франция: 459 евро

    • Германия: 459 евро

    • Япония: 53 900 иен

    • Ирландия: 459 евро

    • Сингапур: 749 сингапурских долларов.

    • Испания: 459 евро

    • Тайвань: 13 990 тайваньских долларов.

    • Великобритания: 399 фунтов стерлингов

    • США: 449 долларов

    За исключением Ирландии и Сингапура, все регионы получат три варианта расцветки — чёрный, серебристый и зелёный. В США продажи начнутся в конце июля, а сроки выпуска в других регионах пока не уточняются.

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