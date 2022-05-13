Google объявила цены на Pixel 6a для международного рынка

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Компания Google на днях представила свой новый смартфон Pixel 6a. Однако на момент анонса на конференции Google I/O 2022, были объявлены цены для США.





Теперь Google обнародовала подробности о впуске на международном рынке. Как и серия Pixel 6, новый Pixel 6a будет доступен в ограниченном числе регионов, Как сообщает Google сейчас, новинку можно будет купить в 14 странах и по таким расценкам:

Австралия: 749 австралийских долларов.

Канада: 599 канадских долларов.

Франция: 459 евро

Германия: 459 евро

Япония: 53 900 иен

Ирландия: 459 евро

Сингапур: 749 сингапурских долларов.

Испания: 459 евро

Тайвань: 13 990 тайваньских долларов.

Великобритания: 399 фунтов стерлингов

США: 449 долларов

За исключением Ирландии и Сингапура, все регионы получат три варианта расцветки — чёрный, серебристый и зелёный. В США продажи начнутся в конце июля, а сроки выпуска в других регионах пока не уточняются.