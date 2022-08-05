Google назвал причину удаления канала Дмитрия Пучкова на YouTube

YouTube-канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, удалили за нарушение политики в отношении разжигания ненависти, заявили в компании Google.
Как рассказали представители американской компании, россиянин трижды получал уведомление о нарушении за последние 90 дней, но игнорировал его, передает РБК.
«В соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — рассказали журналистам в Google, пишет «Царьград».
В компании указали, что три предупреждения были вынесены за контент, который «отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия». Сам обладатель миллионной аудитории утверждает, что стал жертвой цензуры.