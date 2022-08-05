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Google назвал причину удаления канала Дмитрия Пучкова на YouTube

Google назвал причину удаления канала Дмитрия Пучкова на YouTube
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

YouTube-канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, удалили за нарушение политики в отношении разжигания ненависти, заявили в компании Google. 

Как рассказали представители американской компании, россиянин трижды получал уведомление о нарушении за последние 90 дней, но игнорировал его, передает РБК.

«В соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — рассказали журналистам в Google, пишет «Царьград».

В компании указали, что три предупреждения были вынесены за контент, который «отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия». Сам обладатель миллионной аудитории утверждает, что стал жертвой цензуры.

Goblin google youtube блокировка пучков
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