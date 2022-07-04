Google начнет удалять данные о посещении пользователями клиник, где делают аборты

Google будет стирать данные о передвижениях пользователя сразу, как только распознает, куда именно человек ходил. В список таких мест попали приюты для жертв домашнего насилия, клиники для похудения и лечения наркомании, а также медучреждения, где делают аборты, сообщило издание The New York Times.