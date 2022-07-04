Google начнет удалять данные о посещении пользователями клиник, где делают аборты

Система Google начнет автоматически удалять сведения о посещениях медицинских учреждений, где делают аборты. Соответствующую меру приняли для защиты граждан и врачей после решения Верховного суда США лишить американцев конституционного права на аборты.
Google будет стирать данные о передвижениях пользователя сразу, как только распознает, куда именно человек ходил. В список таких мест попали приюты для жертв домашнего насилия, клиники для похудения и лечения наркомании, а также медучреждения, где делают аборты, сообщило издание The New York Times.
Примечательно, что Google изменила политику компании под давлением профсоюза Alphabet. Члены последнего обеспокоены безопасностью людей, так как правоохранительные органы изучают данные передвижений людей и заводят в их отношении уголовные дела.