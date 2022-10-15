Google начала тестировать будущее без паролей в Chrome и Android

Компания Google объявила о новом шаге на пути к будущему без паролей, внедрив поддержку входа для Android и Chrome с помощью так называемого Passkey, ключа доступа.





Ключи доступа Passkey позволяют использовать встроенные системы аутентификации смартфона или компьютера вместо традиционного пароля, например, сканер отпечатков пальцев. Они поддерживаются многими крупными технологическими компаниями, а Apple, Google и Microsoft обещают добавить эту функцию в свои ОС.

По сути, ключи доступа — это учетные данные, хранящиеся на устройстве, таком как телефон или компьютер, которые подтверждают веб-сайту или приложению, что вы являетесь тем, за кого себя выдаете. Пользователь подтверждает свою личность на устройстве, после чего можно безопасно входить на сайты и сервисы.

Сейчас функция доступна для бета-тестирования, а запуск стабильной версии планируется до конца года.