Google начала продажи Pixel 7, Pixel 7 Pro и своих первых часов Pixel Watch

Компания Google начала международные продажи своих новых устройств – смартфонов Pixel 7, Pixel 7 Pro, а также умных часов Pixel Watch.





Google представила Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel Watch на прошлой неделе – на мероприятии Made by Google.

Базовая модель Pixel 7 доступна в двух конфигурациях, обе с одинаковым объемом оперативной памяти 8 ГБ. Версия с 128 ГБ флеш-памяти стоит 599 долларов, а 256 ГБ — 699 долларов. Среди основных характеристик – 6,3-дюймовый экран OLED с кадровой частотой 90 Гц, разрешением Full HD+, фронтальная камера на 10,8 Мп, двойная основная камера (50 Мп и 2 Мп), SoC Google Tensor G2, аккумулятор на 4270 мА·ч, и операционная система Android 13.

Pixel 7 Pro, флагман Google на 2022 год, предлагает варианта (128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ), каждый из которых имеет одинаковые 12 ГБ оперативной памяти. Базовая конфигурация стоит 899 долларов, средняя — 999 долларов, а топовая модель — целых 1099 долларов.





Среди отличительных характеристик Pixel 7 Pro – OLED экран диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2K+, кадровой частотой 120 Гц, основная камера с дополнительным модулем на 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом, аккумулятор на 5000 мА•ч.

Pixel Watch выпускаются только в одном размере (41 мм), но имеют как версию ограниченную поддержкой Wi-Fi, так и версию с Wi-Fi и LTE. Первая стоит 349 долларов, а вторая обойдется пользователям примерно на 50 долларов дороже, что в сумме составит 399 долларов.