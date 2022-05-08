Google начала блокировать аккаунты депутатов, находящихся под санкциями

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Google приступила к блокировке аккаунтов депутатов, находящихся в санкционных списках. Так, компания заблокировала личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной, а также удалил привязанный к нему канал на YouTube.

«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — говорится в соответствующем оповещении.

Об аналогичных ограничениях также сообщали и другие депутаты — Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров.

Напомним, США в конце марта ввели санкции против депутатов Госдумы в качестве ответа на решение о признании ДНР и ЛНР. Пакеты мер против парламентариев также ввели Япония, Британия и Европейский союз.

Между тем, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн уверен, что это только начало, и Google продолжит блокировку аккаунтов представителей российской власти.

«Конечно же, Google и дальше будет блокировать аккаунты и YouTube-каналы представителей российской власти. Именно по этой причине я (увы) больше не веду аккаунты в иностранных соцсетях и не пользуюсь почтой Gmail. Чего и своим коллегам рекомендую», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.