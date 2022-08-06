Google может выпустить в будущем смартфон Pixel с керамическим корпусо

Google намерена экспериментировать с дизайном смартфонов. Линейка Pixel 6, 6 Pro и Pixel 6a получили обновлённый внешний вид, а вот будущие модели могут отличаться ещё сильнее.





Инсайдер Digital Chat Station сообщил о планах компании на будущие смартфоны. Их будет производить компания Foxconn, которая также занимается производством iPhone. Одним из устройств может стать складной Pixel Notepad с гибким экраном, второй будет более классическим.

Любопытно, что вторая модель якобы получит керамический корпус, что станет первым подобным случаем для Google. Ранее в смартфонах Pixel применялись пластик, стекло и металл. К слову, керамический корпус имеет Oppo Find X5 Pro, однако эти модели выходят редко.

Смартфону приписывают экран с разрешением 2048 х 1080 точек с вырезом по центру для селфи-камеры, основную камеру с модулями на 50 и 64 Мп. Также заявлен «телескоп» для оптического увеличения и процессор Tensor второго поколения. Пока неясно, когда выйдет такая модель и появится ли она вообще.

Ранее Digital Chat Station рассказал особенностях линзы Xiaomi 12 Ultra.