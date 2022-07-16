Google Maps позволит сэкономить деньги. Сервис научится строить самые экономичные маршруты для автомобилей с разными типами двигателей

Картографический сервис Google Maps вскоре обзаведётся необычной функцией, которая позволит владельцам разных типов автомобилей экономить на поездках.





Приложение при построении маршрута предложит выбрать тип автомобиля: бензиновый, дизельный, гибридный или электрический. На основе этих данных сервис построит не самый быстрый, а самый экономичный маршрут.

На самом деле подобная функция появилась в Google Maps ещё в прошлом году. Она позволяет строить наиболее экономичные и экологичные маршруты с учётом таких показателей, как уклон дороги и плотность трафика. Однако машины с ДВС и электрические машины экономят топливо/энергию при разных условиях, поэтому имеющаяся сейчас функция подходит только для первых. Новая же функция позволит строить разные маршруты для экономии топлива/энергии в зависимости от типа авто. Насколько при этом действительно можно будет сэкономить, покажут первые испытания.