«Google Карты», Gmail и Chrome обновили специально под iOS 16. Теперь они поддерживают виджеты на экране блокировки

Одним из нововведений iOS 16 стали виджеты на экране блокировки смартфона. И вот компания Google обновила свои приложения так, чтобы добавить фирменные виджеты на экран. Это касается приложений Google, Gmail, «Google Карты», Chrome, «Google Новости» и Google Drive.





Таким образом, теперь прямо с экрана блокировки можно искать данные, в том числе с помощью камеры, задавать маршруты, просматривать новости и так далее.



Поиск с помощью виджета

Для использования этих возможностей нужно обновить приложения Google до последней версии. Там нужно удерживать палец на экране блокировки, нажать «Настроить». И уже там выбрать нужные виджеты.

Отметим, что пока экран блокировки нельзя полностью задействовать для размещения виджетов. Фактически, для этого выделена только одна строка, потому при добавлении новых виджетов придётся удалить старые.