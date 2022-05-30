Google Assistant сможет анализировать ваш голос для «персонализированного распознавания речи»

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Всесторонний анализ приложения Google для Android выявил потенциальные планы по улучшению функции голосового распознавания персонального помощника Google Assistant.

Google работает над «персонализированным распознаванием речи». Если вы выберете улучшенный интерфейс Google Assistant, система будет хранить и анализировать ваш собственный голос для более «персонализированного распознавания речи».





Хранение и анализ голоса улучшит время отклика и точность, поскольку голос пользователей и часто используемые слова станут знакомы персональному помощнику Google Assistant. Помощник также будет иметь доступ к серверам Google, где будут собираться и анализироваться сводки речевых моделей других пользователей. Эта функция, вероятно, позволит лучше распознавать команды и имена контактов.

Конечно, из соображений конфиденциальности считается, что Google оставит в настройках возможность отказаться от персонализированного распознавания речи, если вы не хотите, чтобы ваш голос где-либо сохранялся.