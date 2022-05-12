Google анонсировала умные часы Pixel Watch с круглым экраном. И они не будут работать с iPhone

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Google сегодня официально анонсировала свои умные часы Pixel Watch. Слухи о том, что компания выйдет на новый для себя рынок носимой электроники, ходили давно, с 2016 года, но только в этом году устройство можно будет реально купить. Pixel Watch поступят в продажу осенью.

Компания опубликовала коротенький видеоролик и умолчала о технических подробностях. Известно лишь, что рамка устройства выполнена из переработанной нержавеющей стали, а сменные ремешки -– с оригинальной системой крепления. Обещан и передовой интерфейс с рядом фирменных приложений (например, Google Home для управления системами умного дома), и голосовой ввод, и красивые анимации.

Pixel Watch будут тесно интегрированы с системой мониторинга Fitbit – не зря же Google купила эту компанию. Устройство сможет вести мониторинг ЧСС в течение всего дня, обещана система мониторинга и анализа сна. И этим дело явно не ограничится. Интересно вот что: официальный представитель Google заявил, что Pixel Watch не будут работать в связке с iPhone – они рассчитаны на взаимодействие только с Android-смартфонами.

Данных о стоимости пока нет, но Google позиционирует Pixel Watch как устройство премиум-класса, так что цена будет на уровне Apple Watch. Полноценная премьера новинки, вероятно, состоится на одном мероприятии с Pixel 7 и Pixel 7 Pro. К слову, пару недель назад кто-то забыл прототип Pixel Watch в заведении американского общепита.





Ну а в 2023 году Google представит свой совершенно новый планшет. Компания его позиционирует в качестве «идеального компаньона для вашего смартфона Pixel». Внешне устройство напоминает Nest Hub, но без основания-подставки. Можно отметить также довольно широкие рамки экрана для современно устройства, особенно устройства следующего года. В основу планшета ляжет SoC Tensor.