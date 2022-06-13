Гонорар Баскова за 30-минутный концерт в Петербурге составил 3,5 млн рублей

Выступление Баскова продолжалось всего 30 минут. Однако за эти полчаса он заработал 3,5 млн рублей. Авторы Telegram-канала подсчитали, что стоимость одной минуты золотого голоса России на сцене обошлась организаторам в 116 тысяч рублей.