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Гонорар Баскова за 30-минутный концерт в Петербурге составил 3,5 млн рублей

Гонорар Баскова за 30-минутный концерт в Петербурге составил 3,5 млн рублей
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Николай Басков выступил в Сант-Петербурге на концерте в честь Дня города. За это артист получил солидный гонорар.

Выступление Баскова продолжалось всего 30 минут. Однако за эти полчаса он заработал 3,5 млн рублей. Авторы Telegram-канала подсчитали, что стоимость одной минуты золотого голоса России на сцене обошлась организаторам в 116 тысяч рублей.

«Санкт-Петербург — это очень дорогой и любимый для меня город», — высказался певец.

Басков — один из самых популярных артистов страны. Он выступает на сцене Кремля и на других престижных площадках страны.

Ранее друг и коллега Баскова Филипп Киркоров подвергся осуждению со стороны верующих поклонников. Артист возмутил зрителей после своего юбилейного концерта в Кремле. Тогда он исполнил песню «Мария Магдалина», стоя на кресте. 

Басков концерт петербург
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