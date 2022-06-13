Гонорар Баскова за 30-минутный концерт в Петербурге составил 3,5 млн рублей

Певец Николай Басков выступил в Сант-Петербурге на концерте в честь Дня города. За это артист получил солидный гонорар.
Выступление Баскова продолжалось всего 30 минут. Однако за эти полчаса он заработал 3,5 млн рублей. Авторы Telegram-канала подсчитали, что стоимость одной минуты золотого голоса России на сцене обошлась организаторам в 116 тысяч рублей.
«Санкт-Петербург — это очень дорогой и любимый для меня город», — высказался певец.
Басков — один из самых популярных артистов страны. Он выступает на сцене Кремля и на других престижных площадках страны.
Ранее друг и коллега Баскова Филипп Киркоров подвергся осуждению со стороны верующих поклонников. Артист возмутил зрителей после своего юбилейного концерта в Кремле. Тогда он исполнил песню «Мария Магдалина», стоя на кресте.