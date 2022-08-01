Гондурас открывает «Долину Биткойна» в туристическом городе Санта-Лючия

Гондурас запустил собственный крипто-хаб «Биткойн-Долина» в туристическом городе Санта-Лючия.

Уже сейчас 60 различных кафе и лавок начали принимать к оплате биткойны и другие криптовалюты. Для осуществления проекта работали организация Blockchain Honduras, криптовалютная биржа Coincaex из Гватемалы, Технологический университет Гондураса и муниципалитет Санта-Лючии.

«Сообщество Санта-Лючии обучится работе с криптовалютами, управлению цифровыми активами и использованию их для различного бизнеса. Это позволит сделать регион привлекательным для криптотуризма», ? считает профессор Технологического университета Годураса Рубен Карбахаль Веласкес (Ruben Carbajal Velazquez).

Ритейлеры в Санта-Лючии смогут мгновенно конвертировать биткойны в местную валюту и получать её на свой счёт, обещают местные власти. Это позволит сократить риски волатильности криптовалют.

В то же время, на другом конце земного шара, ?Гонконгский университет анонсировал строительство кампуса MetaHKUST в метавселенной.





Пробные занятия по новой модели обучения начнутся уже 1 сентября. Инициатива направлена на организацию совместного обучения студентов из разных городов в едином виртуальном пространстве. Об этом сообщает сайт South China Morning Post (SCMP).

Для создания единой виртуальной среды университет оборудуют кампусы в Гуанчжоу и Гонконге датчиками, камерами и инструментами визуализации, чтобы создать виртуальных двойников офлайн-кампусов. После создания экосистемы оба учреждения смогут создавать контент в виде аватаров, NFT-токенов или виртуальных предметов искусства.