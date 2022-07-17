Гончаров: российская агентура сыграла важную роль в уничтожении командования ВВС Украины

Ветеран спецназа «Альфа» Сергей Гончаров оценил работу российской военной разведки, без которой невозможно получить секретные данные о противнике.
Он отметил, что успешная работа наших специалистов позволила узнать, где и в какое время пройдет совещание военной верхушки, передает газете ВЗГЛЯД.
«Это серьезная работа наших агентов на территории Украины, а также сотрудников военной разведки и ее спецподразделений, которые также занимаются обнаружением такого рода совещаний, по которым можно дать точные координаты и уничтожить участников», — сказал Гончаров.
Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации группы командиров ВВС Украины и иностранных поставщиков. Их удалось уничтожить в результате ракетного удара по гарнизонному Дому офицеров в Виннице.