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Голубые тени, стрелки и эффект мокрых волос: 5 бьюти-трендов из прошлого, которые оценили Белла Хадид, Дженнифер Лопес и другие

Голубые тени, стрелки и эффект мокрых волос: 5 бьюти-трендов из прошлого, которые оценили Белла Хадид, Дженнифер Лопес и другие

Белла Хадид

Самые яркие бьюти-тренды не забываются никогда и могут вернуться даже через несколько десятилетий. Сегодня на подиумах и в инстаграмах* звезд можно найти много трендов, которые были актуальны в 90-е и нулевые, а теперь снова оказались на пике популярности. Spletnik собрал главные бьюти-приемы, на которые уже обратили внимание Хейли Бибер, Белла Хадид, Рианна и другие звезды.

Голубые тени

Голубые тени — один из главных бьюти-трендов, отсылающих нас в 90-е. В этом году такой макияж снова стал актуален благодаря модным показам и фотосессиям звезд.

Дуа Липа
Дуа Липа

Так, Хейли Бибер появилась с таким макияжем в съемке для WSJ. Magazine.

Хейли Бибер
Хейли Бибер

Певица Холзи тоже недавно поэкспериментировала со стилем 90-х — макияж с голубыми тенями певица дополнила стрижкой в ретростиле.

Вернулась к стрижке маллет. И сочетаю красный и синий в макияже в стиле девяностых, — подписала она ролик.

Холзи
Холзи

Косички

Что касается причесок, то обрамляющие лицо косички снова в тренде. Причем вернулся этот тренд уже давно, однако своей популярности не теряет и сегодня.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер

Сиара
Сиара

Прием, который делает образ более расслабленным и игривым, уже использовали Дженнифер Лопес, Хейли Бибер, Сиара, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости. Одни — на фотосъемках, другие — в повседневной жизни.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес

Тени металлик

Макияж глаз в оттенке металлик — еще один актуальный бьюти-тренд из 90-х. В свое время он оказался на волне популярности во многом благодаря сценическим образам Бритни Спирс и Кристины Агилеры. Это был модный женский тренд 1990-х,отмечает визажист Доминик Скиннер.

Рианна
Рианна

По мнению визажиста, этому тренду, как и многим другим актуальным в этом сезоне трендам, дал вторую жизнь сериал “Эйфория”, который привлек внимание не только зрителей, но и бьюти-инфлюенсеров. Блеск, индивидуальность, эффектность — все это способствует тому, чтобы выглядеть смело и весело.

Дуа Липа
Дуа Липа

Сегодня этот тренд успели оценить Рианна, Хейли Бибер и многие другие знаменитости.

Эффект мокрых волос

Эффект мокрых волос — тренд из 2000-х, который стал одним из ключевых на Неделях высокой моды в Милане и Париже: тогда визажисты многих брендов выпустили на подиумы моделей с “мокрыми” волосами, в том числе на шоу Fendi с такой укладкой появилась Белла Хадид. 

Но не только на подиуме за последние несколько месяцев можно было увидеть звезд, завершивших свои образы эффектом мокрых волос: все та же Белла Хадид довольно часто демонстрирует подобную укладку и в повседневной жизни, кроме того, сразу же вспоминается звезда “Эйфории” Хантер Шаффер, чей образ обсуждали после вечеринки Vanity Fair.


Белла Хадид

Хантер Шаффер
Хантер Шаффер

Одним из звездных вдохновителей этого тренда стала и Зендая (актриса, надо сказать, сейчас вообще на пике популярности, а все ее модные и бьюти-образы мгновенно копируются фанатами по всему миру): в этом году она не раз оказывалась в центре внимания благодаря образам с “мокрой” укладкой.

Зендая
Зендая


Стрелки

Стрелки снова оказались в тренде после выхода сериала “Эйфория”: визажист проекта Дониэлла Дэви с помощью мейка главных героинь доказала, что при создании такого макияжа можно поэкспериментировать. Модные стрелки могут быть двойными, крупными, цветными или даже многоцветными: ограничений почти нет.

И не забывайте, в самом разгаре лето — время экспериментов и ярких цветов, вдохновиться поможет один из звездных бьюти-образов.

Дуа Липа
Дуа Липа

Зендая
Зендая

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

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