Голубая шуба и черное мини: Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи стала звездой нового номера журнала Harper’s Bazaar Vietnam: актриса снялась в фотосессии для издания и украсила обложку выпуска. В съемке итальянская актриса продемонстрировала различные образы в нарядах Alaia, Rabih Kayrouz, Sportmax, Ashi.

Фотосессия была приурочена к продолжающейся промокампании спектакля “Мария Каллас: письма и воспоминания”, в котором Беллуччи сыграла легендарную оперную певицу Марию Каллас — с этим спектаклем актриса активно гастролирует по миру. Есть у Беллуччи и другие проекты: скоро на экраны выйдет фильм, в котором она перевоплотилась в другую культовую диву XX века — актрису Аниту Экберг, звезду фильма Федерико Феллини “Сладкая жизнь”.

В связи с активной творческой деятельностью Моника регулярно появляется в фотосессиях, однако сейчас едва ли не чаще, чем ее, на обложках видят ее старшую дочь Деву — девушка всерьез взялась за свою модельную карьеру, причем нередко позирует в “маминых” образах.