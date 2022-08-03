Головная повязка Xiaomi MiGu поможет контролировать умный дом с помощью мысли

Компания Xiaomi сообщила в своем официальном Weibo-аккаунте, что победителем ее третьего онлайн-хакатона стал проект под названием MiGu. Это носимое устройство, что-то вроде наголовной повязки, которая позволяет управлять системой умного дома с помощью мозговых волн. Модель Xiaomi MiGu снабжена тремя датчиками, которые регистрируют электрические сигналы мозга. Используя разность потенциалов между этими сенсорами, повязка может считывать примерную электроэнцефалограмму (ЭЭГ) своего владельца.

В разных эмоциональных состояниях человек производит кривые ЭЭГ различной формы, а Xiaomi MiGu умеет распознавать и анализировать их. Благодаря этому повязка обеспечивает не только управление умным домом «силой мысли», но и может отслеживать усталость пользователя, например, во время вождения. Эта полезная функция позволит предотвратить аварии, вызванные усталостью водителя. Пока нет подробностей о характеристиках Xiaomi MiGu и не ясно, грозит ли этому интересному устройству в ближайшее время коммерческий выпуск.