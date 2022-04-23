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    Головная боль после еды может указывать на дефицит сахара в крови

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Головная боль после еды может указывать на дефицит сахара в крови

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    pexels.com

    Дефицит сахара в крови может стать причиной головной боли, которая
    возникает после приема пищи. Этот недуг могут спровоцировать и другие
    заболевания.

    Гиперактивная гипогликемия — резкое падение уровня сахара в крови — может быть следствием диабета. Она также может проявляться у пациентов с раком желудка или ЖКТ.

    Медики сообщают, что боли в голове после приема пищи могут
    возникать из-за заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Во время жевания
    он испытывает сильное напряжение, которое перерастает в болевые ощущения.

    Кроме того, боли могут стать следствием
    употребления холодных блюд. Это связано с резким изменением температуры кровеносных
    сосудов вокруг определенных нервов, передает Al Jazeera.

    В некоторых случаях головная боль может возникать из-за
    опухолей мозга. Если человек регулярно испытывает неприятные ощущения после
    еды, ему необходимо обратиться за помощью к медикам.

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