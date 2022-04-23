Головная боль после еды может указывать на дефицит сахара в крови

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Дефицит сахара в крови может стать причиной головной боли, которая
возникает после приема пищи. Этот недуг могут спровоцировать и другие
заболевания.
Гиперактивная гипогликемия — резкое падение уровня сахара в крови — может быть следствием диабета. Она также может проявляться у пациентов с раком желудка или ЖКТ.
Медики сообщают, что боли в голове после приема пищи могут
возникать из-за заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Во время жевания
он испытывает сильное напряжение, которое перерастает в болевые ощущения.
Кроме того, боли могут стать следствием
употребления холодных блюд. Это связано с резким изменением температуры кровеносных
сосудов вокруг определенных нервов, передает Al Jazeera.
В некоторых случаях головная боль может возникать из-за
опухолей мозга. Если человек регулярно испытывает неприятные ощущения после
еды, ему необходимо обратиться за помощью к медикам.