Головная боль для Запада: Рогов объяснил, как НАТО будет спасать иностранных наемников и котла «Азовстали»

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинским националистам, засевшим на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, «осталось недолго». Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал «Народным Новостям», как долго будут находится националисты на территории предприятия и воспользуются ли они предоставленными МО РФ коридорами.
«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в “Азовстали”. Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, — в силу разных обстоятельств», — сказал Пушилин.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал «Народным Новостям», что националисты будут пытаться воспользоваться гуманитарными коридорами под видом мирных жителей.
«Сдаваться они не будут, потому что украинская пропаганда внушила им, что их ждет верная смерть. По опыту общения с пленными украинскими военными видно, насколько они испуганы и уверены, что в плену не выживут», — рассказал Рогов.
По словам Рогова, большой проблемой для стран Запада стали находящие в «Азовстали» иностранные наемники.
«400 иностранных наемников, включая кадровых офицеров стран НАТО — это очень большая проблема для Запада. Поэтому торги вокруг их непубличного освобождения со стороны Запада будут продолжаться», — объяснил специалист.
Рогов рассказал, что в Мариуполе в настоящее время проводятся работы по восстановлению электричества и водоснабжения. Постепенно город возвращается к мирной жизни.
«Уже запущена часть школ, в которых начали обучение. Мы видим, как город перешел к мирной жизни практически одновременно с освобождением. Проблем становится все меньше. Сегодня жители Мариуполя с оптимизмом смотрят в завтрашний день», — подытожил наш собеседник
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.