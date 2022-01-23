Гололед и похолодание ожидают петербуржцев в ночь на 23 января

Температура воздуха в ночь на 23 января в Санкт-Петербурге опустится до -16 градусов. Об этом сообщает городской главк МЧС.

Спасательное ведомство со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что этой ночью ожидается похолодание в Северной столице до -14…-16 градусов. В пригородах термометры покажут до -11 градусов.

Ведомство сообщает, что в Петербурге ожидается переменная облачность. Местами ночью пройдет небольшой снег, днем — без существенных осадков.

Переменный ветер со скоростью 2-5 метров в секунду ожидается этой ночью. Днем м прогнозируют южный, юго-западный ветер — его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Также днем обещают -5…-7 градусов. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление будет повышаться в течение дня.

Ранее сообщалось, что порталом «Наш Санкт-Петербург» за сутки было зафиксировано более 300 жалоб на неубранный снег и пробки. С начала декабря жители города на Неве ежедневно отправляют жалобы на работу коммунальных служб, подконтрольных администрации губернатора Александра Беглова. Многочисленные сугробы на дорогах, заледенелые тротуары, глыбы льда на крышах стали причинами не одной аварии.

загрузка...