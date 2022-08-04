«Голодом предлагает морить»: Скабеева жестко прошлась по Боррелю после его выпада против РФ

Ранее корреспонденты Financial Times пришли к выводу, что единство Евросоюза, направленное против РФ, в настоящее время переживает серьезные испытания.

В ходе недавней беседы с корреспондентом DW политик пригрозил гражданам России голодом. Глава евродипломатии также заявил о необходимости прекратить любые экономические контакты с Москвой.