«Голодом предлагает морить»: Скабеева жестко прошлась по Боррелю после его выпада против РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель является «настоящим дипломатом», иронично сообщила российская журналистка Ольга Скабеева.
В ходе недавней беседы с корреспондентом DW политик пригрозил гражданам России голодом. Глава евродипломатии также заявил о необходимости прекратить любые экономические контакты с Москвой.
«Уже голодом предлагает морить, настоящий дипломат…» — поделилась Скабеева с подписчиками собственного Telegram-канала.
Ранее корреспонденты Financial Times пришли к выводу, что единство Евросоюза, направленное против РФ, в настоящее время переживает серьезные испытания.