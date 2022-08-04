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«Голодом предлагает морить»: Скабеева жестко прошлась по Боррелю после его выпада против РФ

«Голодом предлагает морить»: Скабеева жестко прошлась по Боррелю после его выпада против РФ
globallookpress/Juan Manuel Serrano Arce

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель является «настоящим дипломатом», иронично сообщила российская журналистка Ольга Скабеева.

В ходе недавней беседы с корреспондентом DW политик пригрозил гражданам России голодом. Глава евродипломатии также заявил о необходимости прекратить любые экономические контакты с Москвой. 

«Уже голодом предлагает морить, настоящий дипломат…» — поделилась Скабеева с подписчиками собственного Telegram-канала.

Ранее корреспонденты Financial Times пришли к выводу, что единство Евросоюза, направленное против РФ, в настоящее время переживает серьезные испытания. 

боррель голод ЕС Россия Скабеева
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