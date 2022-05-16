Голливудские звезды и леди Луиза на карете принца Филиппа: королева Елизавета II посетила конное шоу в честь ее платинового юбилея на троне

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Королева Елизавета II

Королева Елизавета II посетила закрытие конного шоу Royal Horse Show в Виндзоре, приуроченное к серии праздничных мероприятий в честь ее платинового юбилея на троне: 6 февраля 2022 года она отметила 70-летие царствования. В последнее время королева редко появляется на публике по состоянию здоровья, однако не пропустила конное шоу, которое она посещает каждый год с 1943 года. На мероприятии королева появилась в голубом платье с пайетками и серой накидке.

На конном спектакле под названием “Галопом по истории” королеву сопровождали ее младший сын, принц Эдвард, и его супруга, графиня Софи.

Конное шоу стало первым этапом празднования платинового юбилея королевы, поэтому на мероприятии присутствовали не все члены королевской семьи. Однако в центре внимания оказалась одна из любимых внучек королевы, леди Луиза. Дочь принца Эдварда отдала дань уважения своему покойному дедушке, принцу Филиппу, и управляла его каретой в финале конного спектакля.



Леди Луиза перед выступлением на конном шоу

12 мая генеральную репетицию конного спектакля посетила принцесса Беатрис вместе со своим супругом Эдоардо Мапелли-Моцци.

В торжествах приняли участие и голливудские звезды: Том Круз и Хелен Миррен, которая сыграла Елизавету II в фильме “Королева”.

Том Круз заявил, что для него “настоящая честь и привилегия” принять участие в праздновании платинового юбилея королевы на престоле. То, чего она добилась, можно назвать историческим. Она встречалась с президентами, мировыми лидерами, людьми из разных слоев общества. Не только американцы, но и весь мир знает о ее достоинстве, преданности и доброте, — цитирует актера DailyMail.

В конном спектакле приняли участие любимые пони королевы Елизаветы, одна из которых стала чемпионом в скачках.



Королева Елизавета II и принц Эдвард прибывают на конное шоу



Королева Елизавета II



Поскольку в последнее время королева часто пропускает торжественные приемы по состоянию здоровья — как сообщают британские СМИ, королеве тяжело ходить, — о присутствии королевы на празднестве стало известно только в самый последний момент. Также ранее в СМИ появилась информация о том, что королева пропустит официальные мероприятия в честь ее платинового юбилея на престоле, которые пройдут в июне.

В этом году королева из-за плохого самочувствия приняла участие только в одном мероприятии за пределами Виндзорского замка — она посетила поминальную службу по покойному супругу, принцу Филиппу. Также она впервые за 60 лет пропустила открытие новой сессии парламента: речь вместо королевы прочитал ее сын, принц Чарльз.