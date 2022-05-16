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    Голливудские звезды и леди Луиза на карете принца Филиппа: королева Елизавета II посетила конное шоу в честь ее платинового юбилея на троне

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Голливудские звезды и леди Луиза на карете принца Филиппа: королева Елизавета II посетила конное шоу в честь ее платинового юбилея на троне

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    Королева Елизавета II

    Королева Елизавета II посетила закрытие конного шоу Royal Horse Show в Виндзоре, приуроченное к серии праздничных мероприятий в честь ее платинового юбилея на троне: 6 февраля 2022 года она отметила 70-летие царствования. В последнее время королева редко появляется на публике по состоянию здоровья, однако не пропустила конное шоу, которое она посещает каждый год с 1943 года. На мероприятии королева появилась в голубом платье с пайетками и серой накидке.

    На конном спектакле под названием “Галопом по истории” королеву сопровождали ее младший сын, принц Эдвард, и его супруга, графиня Софи.

    Конное шоу стало первым этапом празднования платинового юбилея королевы, поэтому на мероприятии присутствовали не все члены королевской семьи. Однако в центре внимания оказалась одна из любимых внучек королевы, леди Луиза. Дочь принца Эдварда отдала дань уважения своему покойному дедушке, принцу Филиппу, и управляла его каретой в финале конного спектакля.

    Леди Луиза перед выступлением на конном шоу
    Леди Луиза перед выступлением на конном шоу

    12 мая генеральную репетицию конного спектакля посетила принцесса Беатрис вместе со своим супругом Эдоардо Мапелли-Моцци.

    В торжествах приняли участие и голливудские звезды: Том Круз и Хелен Миррен, которая сыграла Елизавету II в фильме “Королева”.

    Том Круз заявил, что для него “настоящая честь и привилегия” принять участие в праздновании платинового юбилея королевы на престоле. То, чего она добилась, можно назвать историческим. Она встречалась с президентами, мировыми лидерами, людьми из разных слоев общества. Не только американцы, но и весь мир знает о ее достоинстве, преданности и доброте, — цитирует актера DailyMail.

    В конном спектакле приняли участие любимые пони королевы Елизаветы, одна из которых стала чемпионом в скачках.

    Королева Елизавета II и принц Эдвард прибывают на конное шоу
    Королева Елизавета II и принц Эдвард прибывают на конное шоу


    Королева Елизавета II

    Поскольку в последнее время королева часто пропускает торжественные приемы по состоянию здоровья — как сообщают британские СМИ, королеве тяжело ходить, — о присутствии королевы на празднестве стало известно только в самый последний момент. Также ранее в СМИ появилась информация о том, что королева пропустит официальные мероприятия в честь ее платинового юбилея на престоле, которые пройдут в июне.

    В этом году королева из-за плохого самочувствия приняла участие только в одном мероприятии за пределами Виндзорского замка — она посетила поминальную службу по покойному супругу, принцу Филиппу. Также она впервые за 60 лет пропустила открытие новой сессии парламента: речь вместо королевы прочитал ее сын, принц Чарльз.

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