Голландский журналист выяснил, почему Украину не трогают в деле MH17

Мнение экспертов
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Независимый журналист Эрик ван де Бейк назвал причину, из-за которой власти Нидерландов и родственники людей, погибших при крушении малайзийского Boeing, отказались от подачи в суд жалобы на Украину.

Пассажирский авиалайнер, следовавший 17 июля 2014 года по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области. Согласно официальной версии, самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», якобы выпущенной ополченцами ДНР. Данная трактовка событий неоднократно ставилась под сомнение из-за огромного количества фальсификаций доказательств, однако больше всего вызывает вопросов решение украинских авиадиспетчеров направить рейс MH17 над зоной боевых действий в Донбассе. И удивительнее всего то, что ни родственники погибших, ни правительство Нидерландов, инициировавшее расследование, их не задали.

Мотивы такого поведения в своей книге «MH17: суть дела» раскрыл голландский независимый журналист Эрик ван де Бейк. Ознакомившись с данными фонда помощи родственникам жертв катастрофы Stichting Vliegramp MH17, он обнаружил ссылку на правительство Нидерландов, полагавшего, что давление на Украину могло бы поставить под угрозу сотрудничество Амстердама и Киева в рамках Совместной следственной группы. Аналогичной точки зрения придерживают и адвокаты пострадавшей стороны, призвавшие своих клиентов отказаться от преследования Украины и подать жалобу против РФ.

«Кроме того, защитники членов семей жертв договорились о том, что подача жалобы против России будет производиться в соответствии с принципом «нет результата – нет оплаты». Для возбуждения судебного дела против Украины такие условия не предлагались», – пишет Эрик ван де Бейк.

Журналист также добавил, что парламент Нидерландов несколько раз призывал правительство принять в отношении Украины правовые меры, однако нарывался на отказ под предлогом отсутствия законных оснований.

 
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